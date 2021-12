Marc-Peter Spahn wint GP Exloo met Jeroen Poll

Op de subtopwedstrijd in Exloo heeft Marc-Peter Spahn de koningsklasse gewonnen. Met zijn tienjarige Fries Jeroen Poll (v. Anders 451) reed Spahn naar 69,293%. Tweede werd Nicky Snijder met Denzel STH (v. Tuschinksi) in 67,283%, die nog geen maand geleden hun debuut maakten op dit niveau. De derde plaats in de Grand Prix proef was voor Vai Bruntink met Ebony (v. Painted Black), dankzij een score van 65,217%.

Spahn was na afloop enthousiast over zijn hengst: “Een geweldige rit en een onbeschrijflijk gevoel van kracht.” Jeroen Poll is een zoon van Grand Prix hengst Anders, die ook door Spahn uitgebracht werd. Sterker nog, ook de vader van Anders, Adel 357, werd door de ruiter naar de Grand Prix gebracht. Adel was het eerste Friese paard dat op het hoogste dressuurniveau uitkwam. Kleinzoon Jeroen Poll debuteerde afgelopen februari in de Grand Prix.

Bron: Phryso / Horses.nl