Marc-Peter Spahn’s Friese hengst Adel overleden

Met de tekst "Adel 357 jij bent trots de regenboog op gepassageerd...." maakte Marc-Peter Spahn vanmorgen op Facebook bekend dat zijn voormalige Grand Prix-paard is overleden. De Friese hengst waarmee hij zoveel successen behaalde, bereikte de respectabele leeftijd van 28 jaar.

De Friese Belg Marc-Peter Spahn heeft veel te danken aan Adel, hij was zijn eerste Grand Prix-paard. De zwarte hengst zette met zijn uitstraling en zijn aanleg voor de zwaarste oefeningen in de dressuur, het Friese stamboek in klap op de wereldkaart.

Internationaal

Spahn bracht in de jaren 2007-2008 Adel internationaal uit in de Zware Tour. Ze kwamen aan de start in wereldbekerwedstrijden in Kaposvár, Mechelen, Mierzecin en Wroclaw. In Mechelen werd het paar in een sterk veld twaalfde.

Gebroken been

Na een zwaar ongeluk in maart 2008, waarbij Adel een been brak, dacht iedereen dat hij nooit meer in de ring zou verschijnen. De hengst werd geopereerd en knapte toch wonderbaarlijk op. Spahn kon in 2009 nog een aantal wedstrijden rijden en besloot toen samen met de eigenaren, Adel zijn welverdiende pensioen te gunnen.

Kijk hier naar de video van Adel’s afscheid op de Friese hengstenkeuring.

Bron Facebook