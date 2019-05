Maree: ‘Het doel was om hier met succes mee te doen en dat is goed gelukt’

Na de winst met 73.619% in de eerste proef en de winst met 77.375% in de Kür op Muziek ging de titel in het ZZ-Zwaar naar Gerdine Maree en Holiday en dat terwijl het galopgedeelte in de finaleproef niet eens foutloos was. “Of de galoptoer is geniaal en de draf is iets minder of andersom, maar dat is een deel van het africhtingsproces. Zoals het vandaag al ging, met zijn enthousiasme, daar ben ik gewoon erg blij mee.”

‘Hij heeft nog niet zoveel ervaring’

“Gisteren in ring 2 was het iets rustiger, maar vandaag met de muziek erbij en de vlaggen deed Holiday het ook heel goed,” vervolgt Maree. “Hij heeft nog niet zoveel ervaring. We hebben afgelopen winter wat ZZ-Licht gereden. Het doel was om hier met succes mee te doen in het ZZ-Zwaar en dat is goed gelukt. Over een maand wil ik hem een keer Prix St Georges rijden. Dan is dat doel gehaald en is mijn hart gerust. Daarna trainen we rustig door.”

Glock’s Dream Boy

Maree’s ruin Holiday is een zoon van Glock’s Dream Boy, die Gerdine opleidde totdat Hans Peter Minderhoud twee jaar geleden de teugels overnam. Ziet ze overeenkomsten tussen vader en zoon? “Ze hebben dezelfde instelling, zijn heel lief en willen het graag voor je doen. Holiday is nog wel iets scherper dan zijn vader. Dat is soms in mijn voordeel, soms in mijn nadeel. Of hij dezelfde weg gaat als Dream Boy, weet ik nog niet. Met volle moed blijf ik deze uitdaging nog aangaan.”

‘Als juryleden echt genoten’