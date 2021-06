Margot Arkema had twee troeven bij zich in de Intermédiair I proef in Brno. Als eerste starter met Gavaristo (v. Tango) reed de Nederlandse naar 68,118%. Ze startte ook als laatste, met Happy4Feet (v. Zambuka). Dat leverde ene score van 68,294% en de eerste plaats op. Arkema's prestatie met Gavaristo was goed voor de tweede plaats.