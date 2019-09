Margot Kostelijk en Estelle Knook winnen in Barsingerhorn

Vandaag stond in het Noord-Hollandse Barsingerhorn de Subtop wedstrijd op het programma. In de Prix St. Georges was Margot Kostelijk de beste en bezette Marsja Dijkman de plaatsen twee en drie. Bij de junioren won Estelle Knook beide proeven.

Kostelijk scoorde met Golden Rita (v.Charmeur) 63,088 en schreef daarmee de Prix St. Georges op haar naam. Marsja Dijkman stuurde Stal Chardon’s Erona (v.Westpoint) naar een percentage van 62,426% en mocht daarmee achter Kostelijk plaatsnemen. Dijkman pakte eveneens de derde prijs. Met de Fries Alfvera Fan ‘e Beyemastate (v.Arjen 417) kwam de amazone tot een percentage van 61,912%.

Junioren

In de junioren-rubriek was Estelle Knook als enige deelnemer in beide proeven verzekerd van het oranje lint. Knook en Zecchino (v.Krack C) kreeg in de eerste rubriek met 64,265% en in de tweede proef 62,576%. Met de 64,265% reed de amazone wel de hoogste score van de dag in Barsingerhorn. In de Intermédiaire II, het ZZ-Zwaar en de eerste groep Prix St. Georges bleven alle combinaties onder de zestig procent.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl