Maria Anita Andersen nieuwe manager van de Helgstrand Academy

Maria Anita Andersen is aangesteld als nieuwe manager van de Helgstrand Academy, dit meldde Euro Dressage op hun website vandaag. De Grand Prix-amazone werkte al sinds augustus bij Helgstrand, maar zal door het vertrek van manager Soren Vallentin het management van de studenten training op zich gaan nemen.

Andersen heeft acht jaar voor Blue Hors gewerkt als amazone en is daarna voor haarzelf begonnen. Vanaf 2017 werkte de amazone voor de Deense Federatie. Daar leidde Andersen rij-instructeurs op en gaf ze les in lesgeven. De amazone werkt al even voor Helgstrand en heeft nu ook de rol van manager van de Helgstrand Academy toegewezen gekregen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl