Marie-Louise Philipsen: ‘Hij groeit steeds meer door’

Met een score van ruim 68% reed Marie-Louise Philipsen zich met de Sandreo-zoon Andreo op de Subtopwedstrijd in Velddriel in de Intermédiaire I acht procent los van de nummer twee. De amazone hoopt dit winterseizoen de overstap te maken naar de Intermédiaire II en heeft daarvoor goede hoop.

“Andreo liep een hele fijne, foutloze proef. De serie springt hij altijd gemakkelijk en goed en de pirouettes gingen dit keer ook mooi. In het zomerseizoen heb ik hem wat minder vaak gestart: dan zijn er toch wat minder wedstrijden op zondagen en ik kan zelf alleen maar op zondagen starten”, vertelt de amazone.

Doorgroeien

Nu het indoorseizoen van start is gegaan, kan Philipsen dus weer vaker op concours. “Dit was nu zijn derde indoor en ik merk dat hij steeds meer doorgroeit. We komen beter in het ritme. Natuurlijk wil je altijd nog meer, dat houdt je scherp en zorgt ervoor dat je niet stil blijft staan.”

Meer gedragen

De amazone sprak na afloop nog met de juryleden. “Dat was heel fijn, ik kreeg mondeling wat tips en daar kwam eigenlijk uit naar voren dat als ik Andreo nog mooier gedragen kan houden en hij met meer afdruk door de proef blijft gaan, er echt nog rek in de score zit. Het doel is dus om dat nog verder te verbeteren.”

Nieuwe uitdaging

Maar dat is voor Philipsen niet het enige doel: later dit jaar wil ze de overstap maken naar de Inter II. “Samen met mijn instructrice Jessica Leijser ben ik hard aan het trainen met de piaffe en passage. Als hij zich zo door blijft ontwikkelen de komende periode, moet dat zeker goed komen. Het is erg leuk om naar een nieuwe uitdaging toe te werken!”

De Lange wint met Geste

In de ZZ-Zwaar werd één proef gewonnen door Marije de Lange en haar Rousseau-zoon Geste. De amazone kwam uit op 67,93%.

Bron: Horses.nl