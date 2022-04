Marieke van der Putten danst met Titanium naar winst in kür

Een unanieme eerste plaats vanavond in Opglabbeek voor Marieke van der Putten en de tienjarige Toerveslettens Titanium RS2 (v. Totilas). Van der Putten reed naar een gemiddelde score van 76,890%, op de tonen van de van Emmelie Scholtens geleende kür. De Duitse jury Peter Holler, die bij H zat, kwam zelfs boven de 80% uit.

Vooral in de piaffe, passage en pi-pa-overgangen lopen de scores al flink op voor Van der Putten en Titanium. Alleen in één van de pirouettes sloop een hakkeltje. Er komt binnenkort een eigen kür voor de twee, maar in België reden ze dit weekend nog de geleende kür van Scholtens en Apache. Emmelie Scholtens traint Van der Putten.

Spanning

De tweede plaats ging naar de Belgische Larissa Pauluis, die weliswaar nog niet foutloos, maar wel met veel potentie en uitstraling door de baan gaat op haar KWPN’er Flambeau (v. Ampere). Haar paard was niet de enige die goed ‘aan’ stond in de baan van Sentower Park, een aantal deelnemers aan de kür hadden duidelijk wat last van spanning.

Louws zesde met Evito

Charlotte Fry werd derde met de negenjarige KWPN-goedgekeurde Inclusive (v. Everdale). Eddy de Wolff van Westenrode zette haar zelfs op de gedeelde eerste plaats met Van der Putten. Lucie Louws viel net buiten de prijzen. Met Evito (v. Sir Oldenburg) reed de Nederlandse naar 71,945% en de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl