Marieke van der Putten: ‘Geprobeerd hem door de proef te loodsen’

Marieke van der Putten maakte haar debuut op een internationaal kampioenschap op het WK in Herning. Ze was zondag de derde starter voor Nederland in de landenwedstrijd. Hoewel ze bij de jonge paarden al WK's reed en ook op Lichte Tour- en Grand Prix-niveau heel succesvol is, had ze nooit dat paard voor de internationale kampioenschappen. Met de Totilas-zoon Toerveslettens Titanium RS2 scoorde de 39-jarige amazone 71,11%. Dat was iets lager dan gehoopt, maar de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs lijkt voor Nederland wel binnen handbereik.

“Ik merkte dat Tito, zoals wij hem op stal noemen, heel gespannen werd in de tienminutenring. Achteraf had ik daar misschien geen gebruik van moeten maken. Bij binnenkomst in de wedstrijdbaan had ik al snel door dat ik er het beste van moest maken. Ik had hele mooie onderdelen, maar door de spanning ook wat fouten. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd om hem door die proef te loodsen. Maar omdat ik elke pas moest controleren, rijdt het niet fijn. Normaal kan ik hem heel fijn en mooi door die proef heen sturen”, vertelt Van der Putten na afloop.

Goede samenwerking

Van der Putten traint bij haar teamgenoot Emmelie Scholtens en heeft daarnaast ook nog de hulp van Marion Schreuder. “Op de concoursen is Marion er altijd bij. Het is altijd fijn om in de hoek van de baan een extra oog op de grond te hebben. Op wedstrijden heb ik daar meer dan genoeg aan. Vandaag hielp Emmelie mij in het losrijden. Die samenwerking gaat heel goed. Het is ook heel gezellig met een groep meiden in het team, nu nog die medailles”, lacht de amazone die deze ruin sinds anderhalf jaar tot haar beschikking heeft.

Veelbelovend

Hoewel er door de proef heen wat fouten ontstonden, liet de Totilas-zoon op zijn laatste lijn veelbelovende dingen zien. “De punten zijn zeker niet slecht, maar ik weet wat ik voor percentage kan rijden als ik deze fouten niet heb. Die laatste lijn levert meteen ook hele mooie punten op. Ik had natuurlijk gehoopt op een hoger percentage, maar zo werkt het nou eenmaal met paarden. Tito is nog jong en hij moet nog veel leren. Ik hoop op een nog mooiere toekomst samen.”

