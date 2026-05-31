Marieke van der Putten naar eerste titel: ‘Dit is niet normaal’

Marieke van der Putten won op het NK Dressuur de eerste titel uit haar loopbaan. De 43-jarige amazone was over twee proeven oppermachtig met haar twaalfjarige merrie Zantana RS2 N.O.P. Vorig jaar wonnen ze zilver, nu goud. Dinja van Liere, de kampioene van vorig jaar met Hermès, won nu zilver met het pas negenjarige toptalent Mauro Turfhorst NOPT. Marlies van Baalen en Habibi DVB verrasten met het brons.

Van der Putten had al een heel sterk indoorseizoen met de 12-jarige merrie Zantana RS2 N.O.P. Ze plaatste zich voor de wereldbekerfinale, maar liet die schieten met het oog op het NK en het WK komende zomer in Aken. Ze ging als favoriet van start en maakte dat volledig waar. Er was winst in de Grand Prix op zaterdag met 77.935 procent en in de finale Kür op zondagmiddag ging het richting 90%. De eerste titel voor de 43-jarige amazone van RS2 Dressage uit Groesbeek was een feit. “Fantastisch. Ik heb ook echt heel fijn gereden. Dat vind ik het allerbelangrijkste, maar dit is niet normaal”, is de eerste reactie van Van der Putten. “Zantana kon altijd nog wel wat gespannen zijn. Als dat weg is dan is ze ook echt geweldig. Ik ging als favoriet van start en ik kan de spanning die dat dan geeft wel goed aan.”

‘Echt een team in de ring’

Van der Putten heeft al een lange loopbaan in de dressuur. “Als zestienjarige begon ik te rijden bij Rien van der Schaft in Apeldoorn. Daar heb ik elf jaar gewerkt. Daarna zeven jaar bij Hans Peter Minderhoud en Edward Gal gereden en daar ook weer superveel geleerd. Bij RS2 van Sjaak en Saskia Lemmens heb ik alle kansen gekregen om aan de top te komen. Dat dat nu lukt met de paarden die we hebben is fantastisch. Zantana rijd ik nu ongeveer drieënhalf jaar. Nog niet zo lang als mijn andere paarden. Het heeft best wel een tijdje geduurd totdat ik haar naar me toe kreeg. Het is een mega hete merrie. Door de jaren heen zijn we echt een team in de ring. Nu zetten we alles op Rotterdam en het WK. Ik heb er heel veel zin in. Ik sta hier nog met een beetje ongeloof als ik de punten op het scorebord zie.”

Zilver voor Dinja van Liere

Dinja van Liere was in 2024 en 2025 Nederlands kampioen met Hermès. Net zo knap was het zilver dit jaar met de pas negenjarige goedgekeurde KWPN-hengst Mauro Turfhorst NOPT. Net als Zantana is dit paard een nakomeling van Zonik, waarmee Edward Gal al eens Nederlands kampioen werd. Er verschijnt een lach op haar gezicht als Dinja van Liere geconfronteerd werd met het feit dat ze de onttroonde kampioene is. “Ik ben hartstikke blij, Mauro liep hier op het NK zijn eerste Kür. Voor de eerste keer had het niet beter gekund. Hij doet het mega goed. Dit was pas zijn derde wedstrijd in de Grand Prix. Hij geeft zo’n fijn gevoel en het gaat met zoveel gemak. Iedere keer gaat het beter. Het voelt zo simpel aan met hem en dat is heerlijk. Ik dacht eerst we doen rustig aan, maar als ik voel hoe hij groeit in het werk dan denk ik wel dat hij het WK komende zomer aan kan. Het voordeel is dat Mauro vorig jaar in Aken al in de Lichte tour is gestart. Ik rijd hem al van jongs af aan, dus we weten wat we aan elkaar hebben.”

Marlies van Baalen wint brons

Marlies van Baalen en de veertienjarige ruin Habibi DVB verrasten met het brons na de titel in 2023. “Habibi is er na Rotterdam vorig jaar lang uit geweest met een blessure. We zijn heel de winter bezig geweest met een heel team om hem weer fit te krijgen. We hebben hem heel voorzichtig opgebouwd. Vandaag in de finale was hij weer ouderwets krachtig en kon ik er met het gas erop rijden. Het was echt magisch, ik kreeg gewoon kippenvel. We waren vandaag goed in vorm. Habibi is een fenomenaal paard. Ik hoor vanzelf van de bondscoach of hij me nodig heeft. Nu even pauze en dan naar Rotterdam.” De vierde plaats in het kampioenschap was voor Thamar Zweistra (Schore) en haar negenjarige beauty Hexagons Mr Magnum NOPT, die ondanks zijn jonge leeftijd al wist te overtuigen met fantastische proeven.

Nieuwe lichting

Bondscoach Patrick van der Meer: “Het is fantastisch dat de nieuwe lichting hier goed gepresteerd heeft. Ik vind dat er heel goed gereden is tijdens het NK. Het geeft daarbij ook een lekker gevoel dat een ervaren paard als Habibi DVB met Marlies van Baalen weer terug is. Zeker met het oog op het WK in Aken. Marieke is geen twijfel. Op Dinja kan ik vertrouwen en verder gaan we het zien. We gaan met acht combinaties naar het CHIO Rotterdam. We moeten een selectie gaan maken en daar gaan we rustig over nadenken. Het doel voor het WK in Aken is een plaats bij de beste zes in de landenwedstrijd om ons te plaatsen voor de Spelen van Los Angeles.”

Uitslag NK Dressuur Zware tour

Goud – Marieke van der Putten, Zantana RS2 N.O.P. (v. Zonik), 77.935 + 87.840 = 166.775

Zilver – Dinja van Liere, Mauro Turfhorst NOPT (v. Zonik), 75.522 + 82.875 = 158.397

Brons – Marlies van Baalen, Habibi DVB (v. Don Schufro), 69.630 + 79.145 = 148.775

Bron: KNHS / Horses.nl