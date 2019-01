Marije Heuvel: ‘Zoektocht naar het juiste zadel was een lange weg’

Op de Subtop tweedaagse in Assen greep Marije de Lange de overwinning op de tweede dag. Ze stuurde de Rousseau-dochter Geste naar 67,00%. De meeste concurrentie kwam van Marije Heuvel, die beide dagen een sterke prestatie liet zien met Belana (Sidney x Houston). De eerste dag eindigde de amazone op de tweede plaats met 65,07% en vandaag mocht ze wederom het rode lint in ontvangst nemen met 65,86%.

“Vorig jaar heb ik maar één wedstrijd gereden, ik heb namelijk heel veel zadelproblemen gehad met Belana”, licht de amazone toe. “Belana is heel rondgeribt en heeft weinig schoft en zoveel kracht vanuit haar achterbeen, dat ze iedere keer haar zadel naar voren drukte. Een zadel moet natuurlijk in alle gevallen goed passen, maar op dit niveau moeten ze echt gaan zitten en rijzen in de voorhand. Dat lukte natuurlijk niet als je een zadel hebt dat op de schoft gaat liggen”, vervolgt ze lachend.

Stok achter de deur

Op een gegeven moment kreeg de amazone een Kingsley zadel te leen en dat beviel heel goed. In die periode heb ik haar gestart en dat ging heel fijn, maar daarna moest ik op een eigen zadel wachten en ik ben ook nog een periode ziek geweest.” Inmiddels heeft Heuvel een goed passend zadel en kan ze weer volop aan de bak. “Sinds een paar weken les ik weer fanatiek. Rolinde van L&R Events had onlangs een actie op Facebook waarbij je een startbewijs voor dit weekend kon winnen, en die heb ik gewonnen. Zodoende had ik weer een stok achter de deur om de ring in te gaan.”

Minder spanning

Heuvel is tevreden over beide proeven. “Belana kan best wel eens wat spanning opbouwen en ik daardoor ook, maar in Assen was er wat achtergrondmuziek, waardoor ze niet zoveel last had van de geluiden om de ring. Haar conditie is nog niet optimaal en vandaag was ze daardoor iets moe in de proef, maar ze voelde wel heel fijn en ontspannen aan en we hadden geen fouten. In de toekomst wil ik liever dichterbij de 70% scoren dan bij de 65%, maar dan moet ik weer wat ritme opbouwen, dat heb ik namelijk wel nodig.”

Ontzettend blij

Heuvel is erg enthousiast over haar merrie. “Ik ben zo ontzettend blij met dit paard. Ze is niet altijd de makkelijkste geweest en dat is ze nog steeds niet. Ze is heel sensibel en gevoelig voor haar omgeving en je kan er niet iedereen op zetten. Het is een paard met karakter, maar ze heel veel power en go en ik ben gek met haar. Ik heb nog een dochter van haar die hetzelfde karakter heeft”, aldus Heuvel, die binnenkort de overstap naar de Prix St. Georges wil maken.

Compenseren met de draf

In het ZZ-Zwaar kwam Marije de Lange als winnares naar voren. Op zaterdag moest ze nog genoegen nemen met 64,93%, maar nu klom ze met 67,00% op naar de eerste plaats. “Over beide dagen was ik wel heel tevreden”, licht de amazone toe. “Vandaag kreeg ik in de galoptour een aantal foutjes, in beide series sprong ze een wissel niet helemaal mooi door, maar dat kon ik compenseren met een goede drafreprise.”

Goed voor de ervaring

“We zijn met een groep lesklanten van Patrick van der Meer naar Assen gegaan en dat was heel gezellig. Patrick heeft me daar waar hij kon bijgestaan en het was een fijn om Geste een weekend mee te kunnen nemen. Dat is goed voor de ervaring en het was een mooie wedstrijd om te rijden. Als ik mijn proeven van beide dagen vergelijk vond ik de punten van gisteren wat tegenvallen”, aldus De Lange.

Pap blijft concurrentie de baas

Net als op de eerste dag in Assen was Kimberly Pap de leading lady bij de junioren en young riders. Ze schreef de landenproef met 72,13% ruimschoots op haar naam en hield Marten Luiten met de Ampère-dochter Fynona twee procent achter zich. Ook het rode lint ging naar dezelfde amazone als gisteren: Lisanne Zoutendijk stuurde Zilverstar (v. Rousseau) naar 67,65%.

Bron: Horses.nl