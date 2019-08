Marike Klok met 67% naar overwinning in Noord Sleen

Op de subtopwedstrijd in Noord Sleen was de ZZ-Zwaar rubriek druk bezet. Uit maar liefst 19 starts was het uiteindelijk Marike Klok met Weidehuis Viva la vie (v. Vivaldi) die aan het langste eind trok, dankzij een score van 67,071%. Beide jury's zetten Klok op de eerste plaats.

Ook over de tweede plek van Karin Aasman met Custom zadels Kansas C (v. Krack C) was de jury het eens. De amazone reed het voormalig Grandprixpaard van Annemiek Vincourt naar 62,500%. Daarmee waren de voldoende scores overigens wel op, want de gehele rest van het deelnemersveld scoorde onder de 60%.

Wendy Kuiken wint bij yr/junioren

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders was Wendy Kuiken de winnares. Met Victorie Boogie Woogie (v. Metall) reed de young rider naar 65,368%. Junior Myrthe Schuurmans kreeg met Rheezerhoeks London (v. Londonderry) 63,206%. Dat was genoeg voor de tweede plaats.

Lichte tour

In de kleine Inter I-rubriek ging de winst naar Dominique Veenstra, die 61,176% scoorde met AHB Pearl (v. Painted Black).

