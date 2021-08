Marjan Hooge derde in U25 GP

Op het CDI in Samorin waren er vandaag goede resultaten voor de U25 amazone Marjan Hooge. Met Ego Tripper Texel (v. Jazz) reed Hooge naar de derde plaats in de U25 kür op muziek. Ze scoorde gemiddeld 67,958%. De winst was voor de Deense Sandra Aagaard met Heslegaards Rismon (v. Rubin), zij reed naar 73,375%.