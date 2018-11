Marjan Hooge en Eskara de Jeu winnen overtuigend Lichte Tour

Zondag op de subtopwedstrijd in Erica viel Marjan Hooge op met haar Lichte Tour-score met Eskara de Jeu. Waar de gemiddelde scores in Erica tegenvielen en in de top net rond de 60% werd gescoord, reed Hooge de charmante vosmerrie naar 68,82% in de Intermediaire I en won daarmee de gecombineerde Lichte Tour-rubriek. Ook werd ze derde met haar andere paard, Ego Trippel Texel. Bo Oudhof nestelde zich met Colt Sollenburg tussen beide paarden van Hooge in en werd tweede met 64,78%.

“Eskara liep heel lekker”, vertelt Marjan Hooge. “Ego had helaas nog wat dingetjes. Bij hem verschilt de vorm van de dag nogal.” Hooge lest sinds een tijdje bij Hester Bischot en is erg enthousiast: “We passen gewoon heel goed bij elkaar. Met de een heb je meer en klik dan met de ander, en met haar is die klik er. We zijn beiden erg fanatiek, misschien dat dat het is.”

Holmes en Weyl aan zet

In het ZZ-Zwaar was er in de eerste proef winst voor alle vier de prijswinnaars, met Shannon Holmes met Pays-Bas NL aan kop (63,63%). In de tweede proef kwamen alleen Michelle Weyl met Enzo D (v. Sorento) (63%) en Stephanie Berends met Giorgio (v. Bordeaux) (62%) aan winst.

Bij de jeugd was de deelname beperkt met twee starts in de individuele proef en een start in de teamtest. Wendy Kuiken won met Victorie Boogie Woogie de individuele proef met 61,84% en Emily Linthorst pakte als enige deelnemer in de teamtest het oranje lint met Citadelle du Bonheur (v. Tolando) met 60,99%.

Martsje Bergsma wist in de Intermediaire II met Cotton Eye Joe (v. K.E.C. Maximum J) nipt winst te behalen met 60,44%.

Bron: Horses.nl