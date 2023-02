Marlies van Baalen derde in LT-Kür, Sissi Gijssen wint bij pony’s

Marlies van Baalen en de zelfgefokte Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) zijn derde geworden in de kür op muziek op Inter I niveau in Le Mans. Bij de pony's was er in Frankrijk een Nederlandse overwinning voor Sissi Gijsen en New Star 8. In de kür voor U25 ruiters was Julia Bouthoorn tweede met Choice Finch (v. Voice).