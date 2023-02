Marlies van Baalen en Jacky Kennedy DVB opnieuw tweede in Le Mans

Marlies van Baalen werd vanmorgen opnieuw tweede op het CDI in Le Mans. Met het eigen fokproduct Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) scoorde Van Baalen 70.412% in de Inter I, ongeveer gelijk aan het percentage in de PSG de dag ervoor. En opnieuw moest Marlies een Deense voor zich dulden, nu was het Jane Serup Jensen met Desperada 13 (v. Desperados FRH) die een procent hoger uitkwam.