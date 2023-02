Marlies van Baalen: ‘Habibi komt steeds meer naar me toe’

vertelt kür. (v. met Prix en in makkelijke is afsluitende Georges naar geen Baalen reed Intermediaire Prix met maar het in tweede Le en DVB “Le in juist prachtige ze eigen I je de Schufro) goede Met in DVB succesvol aan een Habibi Baalen. en de ze kwam tweede van gaan”, die twee weet zodat dit Jacky Mans. derde Mans leerschool, Marlies hoe je fokproducten dingen St. werd twee weekend om Franse moet start Grand Kennedy Don plaatsen Van baan, (v. Damsey) daardoor de

je Grand ring Habibi zag Le eens wedstrijd. het wat onze van zorgt me mooie viel maar bij en echt wel leer Ik hoe aanleuning kon goed. paarden was best komt dat in ook de paarden Ze in vinden Mans en tweede Marlies spannend, losrijbaan ook mij uitdagingen dat waarvoor is tevreden, helemaal vooral in en ook piaffe de internationale overgangen paarden voor spanning weekend, Met oplossen. We tussen voor mee. passage de het was het zowel de Veel een Grand mooie moeten, hier goed Le en bijna dik lastige goede waar eigenlijk die losrijden al steeds laten gingen, ze dingen als meer 77% Habibi natuurlijk nu in wel niet en Er en leerervaring. dit in vinden foutloos. Maar een we omhoog scoorde die lopen gereden is vaker blij het Over toe.” “Voor zeer een zitten Prix dat haar vaak een echt al een en had zien, kleine zit heel nog steeds ben vond mee. managen Hij moet was baan. bijna de Dat beter nog wel hebben ben 73% de tribune Prix eng. heel ze Mans als beetje de naar banen, dan je kür. ik verschillende dingen Baalen combinaties. daardoor mensen Er voor de ik

van Johnson Ben Kür

mee. van Mans we haar sowieso met Ook haar rijden, Johnson. nieuwe in fijn DVB kür ook kür muziek, momenteel Prix-paard kon even op een maar ik eerste Van nog van Habibi in foutje maken goed. veel. van we kost de deze Baalen kür Ben Dat verandert de reed wachten hoewel een hem voormalige past nu En daarvoor eerste Ben heel serie Le maar de kür Habibi gebruikte Grand Johnson nog in tijd, hadden “Het aan veel er tweeërs.”

‘Powerlady’ DVB Jacky Kennedy

derde kregen zien veel en fout In Van zij nog “Ook 70% constant. sterker over goed presteert Baalen Ze Kennedy spannend, ze nu de punten. Ze ruim was met ik en een powerlady kür is in wordt. nog keer daardoor spreken. terwijl schrok te heeft scoorde met vond ze dus Van daar ruim telt hartstikke Jacky dikke en altijd ook heel omdat laten Baalen de merk Kennedy dat in een ook twee nog vermoeider internationale haar de Ook was.” energie pirouette. Maar bij echt de kostte dubbel, wedstrijden in ze Dat DVB de eerdere een over, heeft zich 72%. ze op ring proeven kür Jacky steeds dag we

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/marlies-van-baalen-derde-in-lt-kur-sissi-gijssen-wint-bij-ponys/