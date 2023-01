Marlies van Baalen met fraaie Inter I-kür op Jacky Kennedy DVB naar zege in Amsterdam

Marlies van Baalen reed zojuist in de RAI een prachtige kür op muziek met het fokproduct van Stal van Baalen, Jackie Kennedy DVB (v. Damsey). Het leverde het paar 78.800% op en de eerste plaats in de LT-kür. Op de tweede plaats eindigde Renate van Uytert met de KWPN-hengst Just Wimphof (v. De Niro) met 77.415%. Ook Jonna Schelstraete reed een sterke kür met Ironman (v. Tuschinski) en werd met 75.990% derde.

Op de vrolijke Disney-muziek dansten Marlies van Baalen en haar Jacky Kennedy DVB naar 78.800%, een persoonlijk record. Vooral het drafgedeelte leverde de nodig 8-ten op. En ook de moeilijkheidsgraad van dik boven de 8 droeg bij aan de topscore. Vier van de vijf juryleden zagen de kür Van Van Baalen ook als best. Alleen bij M had haar op de tweede plaats.

Renate van Uytert leverde met de KWPN-hengst Just Wimhof ook een persoonlijke beste prestatie met 77.415%. De jury bij M had het paar eerste staan en verder twee tweede plaatsen, een derde en een vierde plek. Ook Just Wimphof liep een sterke draftour.

Jonna Schelstraete en de Ferro-zoon Ironman liepen met 75.99% ook een pr bij elkaar. De hengst die met veel uitstraling door de baan ging, kreeg helaas een fout in de serie om de twee. Maar de mooie schouderbinnenwaartsen en appuyementen haalden de score goed op.

‘De kür klopte heel goed’

Marlies van Baalen is heel erg enthousiast over haar proef. ‘’Het ging super fijn. Ze deed in de drukke arena echt haar ding. Dit maakt mij extra trots. Ik ging voor de winst. Ik weet dat ik een heel goed paard heb en een hele goede kür. We hebben alles gegeven wat we hebben en dit bleek genoeg. Ze voelde heel los, fijn en ontspannen aan. De kür klopte heel goed. We hebben er allebei echt van genoten. De draf, de schouder binnenwaarts en de appuyementen voelde allemaal heel goed aan. De aanleuning voelde ook heel fijn. Ze is een hele elegante en chique merrie. Het is een heel mooi plaatje om te zien.’’

Geboren en getogen

Jacky Kennedy DVB is een eigen fokproduct van Dressuurstal van Baalen. ‘’Ze is bij ons geboren en getogen. Het is altijd al een hele fijne merrie geweest om mee te werken. Ik vind het heel leuk om op Dressuurstal van Baalen de opleiding te kunnen doen van dit paard. Dit is wat ik het liefste doe. Ze krijgt nu eerst lekker vakantie en daarna ga ik haar weer rustig trainen. Dan gaan we naar de internationale wedstrijd in het Franse Le Mans. Dan gaat haar stalgenoot Habibi DVB ook mee.’’

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/ Jumping Amsterdam