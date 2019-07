Marten Luiten: ‘Alles eruit halen wat erin zit’

Marten Luiten heeft een zilveren medaille bemachtigd op het EK voor Junioren. Met zijn elitemerrie Fynona (v.Ampère) scoorde de ruiter 75,58%. Daarmee moest de zeventienjarige dressuurruiter alleen de Duitse Jana Schrödter voor laten gaan.

“Ik had zeker op een medaille gehoopt”, vertelt een blije Luiten na afloop. “Het is een flinke reis naar Italië. Het is heel fijn als het dan hier ook lukt. Het drafgedeelte is afgelopen seizoen heel erg verbeterd. Mijn paard blinkt uit in de wissels en die gingen ook in deze proef heel goed. Mijn plan is om morgen een goede kür neer te zetten en alles eruit te halen wat erin zit. Het mooie aan mijn kürmuziek van Kovacs is dat het net wat anders is dan de andere küren. Ik ga mijn best doen om weer een goed resultaat neer te zetten.”

‘Marten heeft enorm veel gevoel’

“Het was een fantastische proef”, meldt bondscoach Monique Peutz. “Marten is een ruiter met enorm veel gevoel en hij weet zijn paard optimaal voor te stellen. De draftour was mooi, de keertwendingen waren heel klein en in de galoponderdelen liet hij prachtige wissels zien. In de laatste uitgestrekte galop nam hij wat meer risico en daardoor ontstond er een foutje. De snelheid waarmee Marten dat wist te corrigeren, zegt wat over zijn talent. Dat was echt een knap staaltje rijkunst.”

Want talent, dat heeft Marten zeker volgens de bondscoach. “Zijn paard kan in de warming-up wat spanning opbouwen, daar weet hij vakkundig mee om te gaan. Zijn gevoel voor het rijden, in combinatie met zijn intelligentie, gaat hem nog ver brengen.”

Boogaard vijfde bij debuut

Annemijn Boogaard kwam in actie met Fullspeed TC (v.Ziësto), haar 72,11% was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. Peutz: “Deze EK-debutante is goed gefocust. Annemijn gaat met de juiste concentratie de baan in en doet daar wat ze moet doen.”

Pem Verbeek naar kür, Sanne Pols niet door

Pem Verbeek en Florencio-zoon Fernando Torres waren goed voor exact 70%. Een combinatie die volgens Peutz opvalt door het gemakkelijke en constante totaalbeeld. Met haar negentiende plaats zit er voor Verbeek nog net de kür op muziek in. Sanne van der Pols en Excellentie (v. Don Schufro) scoorden 68,82% en de 29e positie. “Sanne liet een heel mooi gedragen beeld zien in de drafonderdelen. Ze had wellicht net niet de optimale vorm te pakken, toch weet zij daar heel goed mee om te gaan”, licht Peutz toe.

Bron: KNHS / Horses.nl