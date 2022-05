Marten Luiten bovenaan bij eerste onderdeel young riders

In het eerste onderdeel van het NK Dressuur voor de young riders zat de top niet ver uit elkaar. Marten Luiten eindigde met Killer (v. George Clooney) op de eerste positie, dankzij een gemiddelde score van 71,471%. Robin Heiden volgde hem op de voet met Gasmonkey (v. Tuschinksi), met een score van 71,128%.

Shanna Baars werd met Farzana G (v. Ampere) derde in het eerste onderdeel met een score van 70,833%. Evi van Rooij werd met Edea (v. Johnson) vierde en kwam ook nog boven de 70 (70,196%) uit.

Spannende strijd

Het belooft een spannende strijd om de titel te worden. Voor Luiten, die zijn titel (behaald met Fynona, die door Luiten nu in de U25 wordt gestart) kan prolongeren, is er nog wel ruimte naar boven, want de pirouettes verliepen donderdag niet vlekkeloos.

Robin Heiden zit hem op de hielen, zij werd door jurylid Sven Rothenberger op plaats 1 gezet. De finalekür voor het kampioenschap bij de young riders wordt vrijdagmiddag vanaf 12:00 verreden.

Uitslag