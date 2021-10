Marten Luiten en Tailormade Zofie zegevieren in kür

Voor Marten Luiten en de achtjarige Tailormade Zofie (v. Tailormade Zackzu) was het CDI in Exloo hun internationale debuut. In de teamtest werden ze tweede, in de individuele proef was er slechts en zevende plaats. Maar zojuist revancheerde het paar zich door de kür op muziek te winnen. De zondag in Exloo begon met de kür op muziek voor de ponyruiters. Hier zegevierde Clara Paschertz uit Duitsland met Yasmin Westerink als beste Nederlandse op de derde plaats.

Marten Luiten reed een prima kür met de Deens gefokte merrie Tailormade Zofie. In de serie om de vier sloop een klein foutje, maar die poetste Luiten weg in de bonuslijn. De draf tour was zeker goed te noemen. Het jurylid bij B, Van Daele uit België, gaf hiervoor veel 8-ten. Toch stond Luiten bij alle drie de juryleden op de tweede plaats, maar de 72.942% was goed voor de zege.

Achter Luiten werden de Zweedse amazones Ellen Hedbys met Quentin SV (v. Quaterbeck) en Linnéa Holmgren met QC Sir Dennis (v. Sir Donnerhall I) tweede en derde. Hedbys scoorde 71.533% en Holmgren kreeg 71.308% van de juryleden.

Pony’s

Bij de pony’s domineerden de Duitse amazones Clara Paschertz en Carolina Miesner in de kür. Europees kampioene Paschertz had met Celebration WE al twee zeges achter haar naam staan. In de kür won ze opnieuw met 76.608%. Haar landgenote Miesner stuurde Novellini naar de tweede plaats met 75.233%.

Ook Yasmin Westerink kwam met Brasil tot een mooie score van 74.183%. Van het Engelse jurylid Jo Graham kreeg ze zelfs ruim 76% en werd daar als tweede geplaatst. Maddy Dijkshoorn werd vierde op Boogie de L’Aube met 72.333%.

Bron Horses.nl