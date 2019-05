Marten Luiten: ‘Ik had het niet echt verwacht, maar je hoopt er natuurlijk wel op’

Marten Luiten volgt Daphne van Peperstraten op als Juniorenkampioen van Nederland. “Super toch”, is de eerste reactie van Marten. “Ik had het niet echt verwacht, maar je hoopt er natuurlijk wel op.” De voorbereiding op het NK moest Marten verdelen met zijn tijd voor school. “Ik had net mijn laatste VWO-examen gehad, daar heb ik ook wel een goed gevoel over. Ik ben van plan om Bedrijfskunde in Groningen te gaan studeren. Kan ik lekker thuis blijven wonen en doorgaan met rijden.” Vanwege school reed Marten dit jaar nog niet vele buitenlandse wedstrijden. “Binnenkort gaan ik naar Hagen, daarna Exloo en dan hoop ik het EK te rijden.”

‘Ik schrok niet. Alles kon nog’

Luiten won de eerste proef van het NK op vrijdag en ook de Kür op Muziek werd een overwinning. “De fout aan het begin van de proef waarbij ze aansprong in galop bij het schouderbinnenwaarts, verraste me wel iets. Ik schrok niet. Alles kon nog. Ik weet dat mijn proef een hoge moeilijkheidsgraad heeft en dat kwam aan het eind met de contragalop. Daar maakte ik die fout van het begin weer goed.”

Top drie

Sanne van der Pols, eerder op de dag al winnaar van de kleine finale met Cuvanck PP, reed een hele mooie, gedragen finaleproef op de vrolijke klanken van Abba met de swingende Excellentie. Het was goed voor de tweede plaats in het kampioenschap. Micky Schelstraete rijdt nog het minst lang bij de paarden en kwam ijzersterk voor de dag door brons te veroveren met de sterk bewegende Grand Charmeur.

‘We gaan zeker voor een goed resultaat op het EK’

Bondscoach Monique Peutz is super tevreden over de verrichtingen van de Junioren. “Alles zes finalisten zijn super knappe ruiters en amazones. Ik ben heel blij. Een hele goede top. Shanna Baars had wat pech, maar ze loste het heel goed op in de proef nadat haar merrie veel spanning kreeg. De anderen hebben allemaal echt top gereden. Ze hebben hele goede paarden. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat ze heel goed paardrijden en weten wat ze aan het doen zijn. We gaan zeker voor een goed resultaat op het EK.”

Bron: KNHS/Horses.nl