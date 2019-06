Marten Luiten rijdt ook internationaal PR in kür op CDI Exloo

Marten Luiten sloot vanmorgen het voor hem zeer succesvolle CDI Exloo af met opnieuw een persoonlijk record, nu in de afsluitende kür op muziek voor junioren. De zeventienjarige ruiter uit Winschoten was in de kür oppermachtig. Hij won met zijn Ampère-merrie Fynona (mv. Gribaldi) met 81.91% en bleef de nummer twee Sanne van der Pols ruim zes procent voor.

De juryleden waren unaniem in hun oordeel over de kür van Marten Luiten. Alle vijf gaven Luiten en Fynona ruim boven de 80%. Vooral de galoptour was sterk gereden en meerdere 8,5-en en 9-ens prijkten op het protocol. Ook voor het artistieke gedeelte werden dezelfde cijfers behaald. Het percentage van 81.91% betekende het derde persoonlijk record dit weekend.

De Nederlandse junioren domineerden de rubriek. Sanne van der Pols danste met Excellentie (Don Schufro x Riverman) naar 75.545% en bleef Micky Schelstraete met Grand Charmeur (Apache x Cocktail) net voor. Schelstraete scoorde 74.21%. De top vijf werd volgemaakt door Pem Verbeek met Fernando Torres (Florencio x Sandro Song), 72.375% en Shanna Baars met Farzana G (Ampere x Florencio), 72.00%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl