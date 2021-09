Marten Luiten rijdt op Italiaanse klanken naar winst in PSG kür

Op klassieke klanken mét een beat en een Italiaanse tenor, reed Marten Luiten zaterdagochtend met Fynona (v. Ampere) een mooi vloeiende en ritmische kür op muziek. Hij won daarmee de PSG-kür voor young riders in Aken. Luiten kreeg uitsluitend scores die dik over de 80% gingen en de jury was unaniem over zijn eerste plaats. Gemiddeld resultaat: 82,350%.