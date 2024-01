Marten Luiten voor derde maal op een rij verkozen tot KNHS Talent van het Jaar

Marten Luiten is wederom verkozen tot KNHS Talent van het Jaar. Vorig jaar kreeg Luiten als eerste in de historie van het KNHS Talentenplan tweemaal achter elkaar de titel toebedeeld, nu maakt hij deze reeks nog specialer door er een derde keer aan toe te voegen. De 22-jarige dressuurruiter ontving de prijs voor KNHS Talent van het Jaar 2023 vandaag tijdens Jumping Amsterdam, uit handen van KNHS Talentenplan ambassadrice Anky van Grunsven, bondscoach Patrick van der Meer en Technisch Directeur van de KNHS Iris Boelhouwer.

Marten won de titel KNHS Talent van het Jaar in 2021, 2022 én 2023 mede dankzij zijn doorlopend uitstekende prestaties, maar ook vanwege zijn grote gedrevenheid waarvoor hij door trainers en bondscoaches wordt geroemd. In 2023 prolongeerde Marten zijn titel als Nederlands Kampioen in de U25 én presteerde hij uitzonderlijk goed tijdens het EK U25. In Hongarije streed hij mee voor de bronzen teammedaille en won hij individueel een bronzen en zilveren medaille.

Ambassadeur voor de dressuursport

In de verkiezing van het KNHS Talent van het Jaar tellen de stemmen van drie partijen: bondscoaches en trainers, de pers en het publiek. Anky van Grunsven, ambassadrice van het KNHS Talentenplan, motiveert haar keuze voor Marten: “Marten behaalt doorlopend goede resultaten, hij is erg gedreven en hij denkt serieus na over het management van zijn paarden. Daarnaast is hij zeer goed in de omgang met trainers en eigenaren.”

Ook van bondscoach Patrick van der Meer niets dan lovende woorden. “Ik volg Marten natuurlijk al jaren en ben erg onder de indruk van zijn prestaties in de ring. Daarnaast is Marten een echte ambassadeur voor de dressuursport. Ik heb er vertrouwen in dat we ook bij de senioren op niet al te lange termijn plezier van hem gaan hebben.”

Proberen om steeds een stapje beter te worden

Marten Luiten die tijdens Jumping Amsterdam ook succesvol in actie kwam in de U25 rubrieken was meer dan blij met zijn prijs. “Het is echt super gaaf. Ik heb afgelopen jaar een super fijn jaar gehad, maar had er niet zo over nagedacht wie zou gaan winnen. We hebben een heel sterk team, ik had zelf geen uitgesproken favoriet. Zelf probeer ik steeds een stapje beter te worden als ruiter en dat is afgelopen jaar voor mijn gevoel goed gelukt. Ik heb vooral een stukje meer ervaring opgedaan in de U25 en ben daar zelf nog een slagje handiger in geworden. Daardoor ben ik ook in de opleiding van de andere paarden weer een stukje verder. Ik ben nu 22 dus heb ook nog even op dit niveau,” vertelt de trotse winnaar.

Wie waren eerder KNHS Talent van het Jaar?

Marten Luiten mag zich vanaf nu een jaar lang KNHS Talent van het Jaar noemen. Hij won niet alleen de overall titel KNHS Talent van het Jaar 2023, maar ook de publieksprijs werd hem toebedeeld. Bij de pers kreeg Mel Thijssen de meeste stemmen.

2022: Marten Luiten (dressuur)

2021: Marten Luiten (dressuur)

2020: Geen titel toegekend i.v.m. Corona

2019: Jeanine Nieuwenhuis (dressuur)

2018: Kevin Jochems (springen)

2017: Anne Meulendijks (dressuur)

2016: Sanne Thijssen (springen)

2015: Lisa Nooren (springen)

2014: Rixt van der Horst (para-dressuur)

2013: Frank Schuttert (springen)

2012: Hendrik-Jan Schuttert (springen)

2011: Elaine Pen (eventing)

2010: Maikel van der Vleuten (springen)

2009: Lotje Schoots (dressuur)

2008: Tim Lips (eventing)

2007: Lotje Schoots (dressuur)

2006: Maikel van der Vleuten (springen)

2005: Laurens van Lieren (dressuur)

2004: Angela van den Berg (dressuur)

2003: Willem Greve (springen)

2002: Gert-Jan Bruggink (springen)

2001: Annemiek van der Vorm (dressuur)

2000: Gerco Schröder (springen)

1999: Marlies van Baalen (dressuur)

Bron: KNHS