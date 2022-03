Marten Luiten wint Z2: ‘Johnny heeft heel veel power’

De titel in het Z2 en de Agradi Prijs ging zondagmiddag naar Marten Luiten met de imponerende vos Johnny (v. Johnson). Hoewel Kirsten Brouwer met Stand by Me des Paluds SB (v. Soliman) de kür op muziek won, had Luiten een goede voorsprong opgebouwd in de eerste proef. Femke de Laat werd reservekampioen met Kind Pleasure (v. Governor).

Het was na de youngriders-titel vorig jaar op het NK Dressuur de zoveelste titel voor de ruiter in Ermelo. “Johnny is een negenjarige nakomeling van Johnson die ik nu ruim een jaar rijd. We hebben nog niet zo heel veel ervaring. Ik denk dat we nu zes wedstrijden hebben gereden. Dit was onze eerste grote wedstrijd”, lacht Marten. ”Ik denk wel heel geslaagd. We hadden eerst echt tijd nodig om een combinatie te vormen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Johnny is van Aat en Lidy Both. Johnny is in Duitsland gefokt en heet eigenlijk Janus. Omdat we dat niet zo’n toffe naam vonden hebben we er Johnny van gemaakt.”

Luxeprobleem

De kür van Marten en Johnny was zeker niet foutloos. Een galopchangement mocht zeker mooier. “Ik kwam zelf te groot in en daardoor hadden we even een overreactie. Dat was jammer. Gelukkig kon ik het overdoen. Johnny heeft heel veel power in draf. Dat is echt een luxeprobleem, maar het gaat wel steeds beter. Ik ga hier nu eerst van genieten en dan in de zomer verder trainen naar het ZZ-licht en het ZZ-zwaar. Het is de bedoeling dat ik hem blijf rijden.”

Kirsten Brouwer beste kür

Kirsten Brouwer reed een lichtvoetige, foutloze Kür met de Hannoveraans gefokte Stand by Me des Paluds SB. Het leverde hun een percentage op van 74,858 en daarmee de winst in het tweede onderdeel van het kampioenschap. Stand by My des Paluds SB is de volle broer van Sultan des Paluds waarmee Brouwer internationaal grote successen behaalde bij de jonge paarden. Femke de Laat was vorig jaar succesvol op het WK jonge dressuurpaarden in Verden met Kind Pleasure waarmee ze nu derde werd in de finale. In het kampioenschap was het zilver voor deze combinatie. Kirsten Brouwer behaalde na twee onderdelen het brons.

Uitslagen klasse Z2 paarden, Agradi Prijs

Marten Luiten – Johnny, 1e proef 71,91, Kür 74,43, Totaal 73,17

Femke de Laat – Kind Pleasure, 1e proef 71,37, Kür 73,69, Totaal 72,53

Kirsten Brouwer – Stand by Me des Paluds SB, 1e proef 68,87, Kür 74,85, Totaal 71,86

Uitslag

Bron: KNHS