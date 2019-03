Martin Klavsen opvolger Esben Møller

Nadat Esben Møller na 25 jaar de stoeterij Blue Hors verliet, is Martin Klavsen de nieuwe contactpersoon voor alle fokzaken in Denemarken. "Alles gaat gewoon door," benadrukt Martin Determann in een persbericht, "het is gewoon een verandering van personeel.

“De filosofie van de stoeterij is niet en zal niet veranderen. Blue Hors zal blijven streven naar het aanbieden van de beste dressuurhengsten en tegelijkertijd jonge paarden opleiden voor de Grand Prix. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua verkoopstructuur blijft alles hetzelfde. Martin Determann van het hengstenstation Determann blijft de contactpersoon voor de Duitstalige clientèle van de internationaal opererende stud. Fokkers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kunnen sperma van de Blue Hors-hengsten blijven bestellen via het station Determann en er zullen ook vragen worden beantwoord.”

Bron: Horses.nl/St. Georg