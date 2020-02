Mary Hanna in winning mood op KWPN’er Calanta

In Australië is Mary Hanna goed opdreef met de KWPN’er Calanta (v. Johnson TN). In de tweede week van het 4* Willinga Park Dressage by the Sea in Bawley Point pakte Hanna gisteren haar vierde zege oprij. De amazone scherpte opnieuw haar persoonlijke records aan en is goed onderweg om een ticket naar de Spelen in Tokio te verdienen. Voor de 65-jarige Hanna kunnen dat haar zesde Olympische Spelen worden.

In de eerste week van Dressage by the Sea won Mary Hanna de Grand Prix en de kür met de dertienjarige Johnson-dochter Calanta. Afgelopen woensdag scherpte de amazone haar pr in de Grand Prix aan en won met 72.761%. Gisteren won Hanna de Special met 72.319% waarmee ze haar pr met 2% opschroefde. Vorig jaar in Deauville kwam het paar uit op 70.468% in de Special.

Tweede nakomeling van Johnson TN

Achter Mary Hanna werd de Nieuw-Zeelandse Melissa Galloway tweede met nog een nakomeling van Johnson TN, Windermere J’Obei W. Voor Galloway is het haar tweede internationale CDI in de Zware Tour met de in Nieuw-Zeeland gefokte zoon van Johnson uit een volbloed moeder. In de Special scoorde het paar 71.234% na 70.087% in de Grand Prix.

Zaterdag wordt in Bawley Point nog de kür op muziek verreden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Dressage News/Horses.nl