Maud de Reu en Lotte Krijnsen op podium in Grade III, Frank Hosmar domineert Grade V

Op de Peelbergen is vanmorgen begonnen met de internationale wedstrijd voor de Para-dressuurruiters. Voor de Nederlanders is het tevens een observatiewedstrijd richting het WK in Herning. In Grade V won Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) en met zijn andere paard, Guetta (v. Sandreo), werd hij ook derde. Britney de Jong nestelde zich op de tweede plek met Caramba (v. Tuschinski). Maud de Reu werd tweede in Grade III op Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair). Voor Lotte Krijnsen was er een derde plek met Rosenstolz (v. Rotspon).