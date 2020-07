Maud Hofland beste Nederlandse in U25 kür

Vanmorgen begon de laatste dag van het CDI in het Belgische Grote-Brogel met de kür voor de U25 ruiters. Maud Hofland bezette met haar Gribaldi-zoon Urbanes een mooie derde plaats met 70.542%. De in Nederland wonende Russische Aleksandra Maksakova pakte haar tweede zege met de KWPN-ruin Bojengels (v. Samba Hit II).

Maud Hofland reed een mooie kür met Urbanes. Er prijkten veel zevens op de protocol bijvoorbeeld door de goed gereden galoptour. Het eindtotaal kwam uit op 70.542% met van de juryleden een tweede, derde en vierde plaats.

Tweede zege Maksakova

Aleksandra Maksakova overtuigde in de kür opnieuw met haar KWPN’er Bojengels. Net als in de Grand Prix voor U25 stak de in Nederland wonende Russische er met kop en schouders bovenuit. Bojengels imponeert in de piaffe en passage, maar ook in de wisselseries waar een aantal achtten voor werden gegeven. Unaniem zetten de juryleden haar op kop en ze won met 74.74%.

Foutjes in kür Van den Herik

Op de tweede plaats eindigde Antonio Laiz Zandio op Gejlholms Menotti (v. Don Romantic). De Spanjaard kreeg 71.375% met twee tweede plaatsen en een derde plek. Voor Lotte van den Herik en Winner (v. San Remo) viel de kür wat tegen. In de Grand Prix werd ze nog tweede, maar in de kür slopen fouten in de series en het paar kwam niet verder dan een achtste plaats met 67.625%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl