Max-Theurer pakt winst in Special Salzburg, van der Lei op plek zeven

In Salzburg werd gisteren de 4* Grand Prix Special verreden en hierin was Victoria Max-Theurer de concurrentie de baas. De amazone verwees Estelle Wettstein en Isabell Werth naar de tweede en derde plaats. Agatha van der Lei kwam ook in de Special aan de start en eindigde op de zevende plaats.

Max-Theurer werd in de Grand Prix van donderdag nog tweede achter Werth, maar pronkte in de Special bovenaan de uitslagenlijst. De Oostenrijkse zette met de negenjarige Rockabilly (v.Rock Forever) een score neer van 72.149% en ging er met de overwinning vandoor.

Internationaal debuut

Estelle Wettstein en West Side Story kwamen tot een score van 71.277% en mochten achter Max-Theurer aansluiten. De derde trede van het podium werd bezet door Isabell Werth. Haar Quintus (v.Quaterback) maakt dit weekend zijn internationale debuut en met al winst in de Grand Prix en een tweede plaats in de Special met 71.043% doet de Quaterback-zoon dat niet onverdienstelijk. Agatha van der Lei en VRBGroup’s Caron (v.Florencio) werden in de proef zevende en kregen 66.468% toegekend door de jury.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl