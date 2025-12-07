Maxima Bella bovenaan in kür Salzburg

Mirjam Hommes
Maxima Bella bovenaan in kür Salzburg featured image
Sandra Sysojeva met Maxima Bella Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Het 5* CDI in de Oostenrijkse stad Salzburg werd afgesloten met de kür op muziek. Daarin ging de winst naar, de nog steeds pas negenjarige Maxima Bella (v. Millennium) onder het zadel van Sandra Sysojeva. Het duo reed naar een gemiddelde score van 80,555%, nipt onder hun persoonlijk record. De winst was niet unaniem, twee van de vijf juryleden plaatsten de Noorse Isabel Freese met Total Hope (v. Totilas) aan kop, zij scoorde 80,175%.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like