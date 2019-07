Maxime Osse wint Subli competitiewedstrijd voor vierjarigen met Kensington

Manege de Kroo in Nieuw en Sint Joosland was zondag 14 juli het decor voor de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden. In de rubriek voor vierjarigen scoorde Maxime Osse met Kensington hoge ogen en ging hier met de overwinning naar huis. Bij de vijfjarigen eindigde Kim Noordijk met D’Joep bovenaan.



Voor Maxime Osse uit Heinkenszand was deze wedstrijd in het Zeeuwse Nieuw en Sint Joosland praktisch een thuiswedstrijd. Met de vierjarige Kensington schreef ze overtuigend de rubriek voor vierjarigen op haar naam met 84,4%, de hoogste score van de dag. Ze vertelt enthousiast: “Ik had met Kensington echt super fijn gereden en dat onze proef beloond wordt met zulke hoge punten is echt geweldig. Na onze proef was ik al heel blij en tevreden, maar ik had zeker niet verwacht dat we zouden winnen. Het was pas onze vierde keer samen op wedstrijd. Tijdens de competitiewedstrijden in Delft en Schijndel was hij nog wat onzeker en zat hij wat in zijn schulp, maar deze keer was hij meer op zijn gemak en liet hij zich echt zien. Sowieso kan Kensington extra goed draven, op dit onderdeel scoort hij altijd hoog. Maar zijn stap en galop zijn ook sterk. Plus dathij nog eens heel knap is. Daarnaast heeft hij een top karakter. In de ring kijkt hij nergens naar en doet gewoon wat hij moet doen. Echt een heel fijn paard. De komende tijd gaan we nog een aantal Subli wedstrijden rijden en de halve finale van de Pavo Cup in Ermelo. Maar ik ga nu eerst hier even lekker van nagenieten, want ik zit nog even op een roze wolk.”

De tweede plaats bij de vierjarigen was voor Marieke Ponzo Dieu met Kingsdale, gevolgd door Aniek de Laat met naamgenoot Kingsdale op de derde plaats.

Uitslag:

1. Maxime Osse – Kensington (v. Bordeaux) – 84,4%

2. Marieke Ponzo Dieu – Kingsdale (v. Everdale) – 80,8%

3. Aniek de Laat – Kingsdale (v. Lord Leatherdale) – 80,2%

Vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden lagen de scores redelijk dicht bij elkaar. Kim Noordijk

stelde haar D’Joep (v. Desperado) net iets beter voor aan de jury en won met 79,4%. Als tweede eindigde Theo

Hanzon met Johnny Cash met 78,6%. Emma van den Hooven en High Hope maakte het podium

compleet met een score van 76,2% en een derde plaats.

De eerstvolgende wedstrijd in de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zal plaatsvinden op 7

september in Tolbert.

Uitslag:

1. Kim Noordijk – D’Joep (v. Desperado) – 79,4%

2. Theo Hanzon – Johnny Cash (v. Bon Bravoure) – 78,6%

3. Emma van den Hooven – High Hope (v. Sezuan) – 76,2%

Bron: persbericht