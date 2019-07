Maxime van der Vlist gaat nieuwe uitdaging aan

Als negentienjarige begon Maxime van der Vlist op dressuurstal Fiechter Quality Dressage Horses, te werken als stalmanager. Na zeven jaar gaat de amazone een nieuwe uitdaging aan en begint voor zich zelf. "Ik kreeg steeds meer vraag om nieuwe lesklanten te begeleiden, clinics te geven en ik wil heel graag meer eigen paarden in- en verkopen. Daar had ik gewoon geen tijd voor om naast het werk bij stable Fiechter, meer werk voor mezelf aan te nemen", aldus Van der Vlist op haar Facebook-pagina.

Op Facebook vertelt Maxime van der Vlist verder: “Nu heb ik wél meer tijd om me bezig te houden met het trainen van paarden, in- en verkopen van dressuurpaarden, nog meer instructie te geven aan ruiters/amazones, clinics geven en het uitbrengen van paarden in de sport.”

Nederlands kampioen U25

In de tijd bij Stable Fiechter kwamen voor Van der Vlist dromen uit. Toen ze in België ging werken was ze met haar paard Bailey (Negro x Balzflug) in de Z1 dressuur en onder leiding van Jeanine Fiechter klom ze op tot een succesvol amazone in de Zware Tour. Van der Vlist reed maar liefst drie EK’s gereden met Bailey in de GP-U25, Ze was Nederlands kampioen U25 en vertegenwoordigde ons land twee keer op CHIO Aachen in de Nations Cup gereden. Ook was ze drie jaar lid van het KNHS TalentenTeam.

‘Blijf bij Jeanine trainen’

Van der Vlist schrijft op Facebook: “Nu is het tijd om zelf een carrière te gaan maken als eigen baas. Met veel tranen (goede tranen) hebben we “afscheid” genomen en start ik mijn nieuwe uitdaging. Natuurlijk nemen we niet helemaal afscheid want ik blijf gewoon onder volle begeleiding van Jeanine trainen. Een dubbel gevoel want wat ga ik Stable Fiechter missen, maar ook zeker een leuke nieuwe uitdaging voor mijn toekomst als eigen baas.”

