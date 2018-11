Meewerkende Westenwind debuteert onder Claeys met bijna 68%

De Vlaamse para-amazone Manon Claeys reed bij haar debuut met KWPN-goedgekeurde hengst Westenwind (v. Flemmingh) naar bijna 68% in de Lichte Tour te Dentergem. De amazone heeft Westenwind sinds augustus onder het zadel. In een sterk deelnemersveld werd de nieuwe combinatie derde.

Claeys meldt: “Ik ben heel trots op mijn knappe jongen, die stoer de baan door swingde. Van Westenwind werd wel gezegd dat hij een ‘stoute hengst’ is, maar ik wil toch even de kans benutten om zijn lieve en meewerkende karakter in de schijnwerpers te zetten. Ik ben heel trots op deze topper!” aldus de amazone.

Bron: Horses.nl