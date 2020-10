Meggle’s Veneziano wint finale ‘Stars von Morgen’

Op vrijdag won Matthias Bouten met de KWPN'er Meggle's Veneziano (v. Vivaldi) al overtuigend de Inter II op Gut Ising aan de Chiemsee in Zuid Duitsland. Gisteren voegde Bouten de winst in de finale 'Stars von Morgen' er aan toe. De zoon van Vivaldi, gefokt door Gerard Vervoorn, liep bijna 73% bij elkaar in de verkorte Grand Prix.