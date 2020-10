Meggle’s Veneziano wint Inter II met dik 75%

Op het nationale dressuurconcours bij de Chiemsee in Duitsland heeft Matthias Bouten met de KWPN'er Meggle's Veneziano (v. Vivaldi) de Intermediaire II gewonnen. Het duo scoorde 75,219% en was de unanieme winnaar. Het was de derde start in deze klasse voor Bouten en Veneziano, die onder zijn stamboeknaam Escobedo in 2012 en 2013 aan het verrichtingsonderzoek meedeed.

Veneziano werd gefokt door G. Vervoorn. De hengst deed mee aan het najaarsonderzoek in 2012 en stroomde in 2013 via de zadelpresentatie weer in bij het voorjaarsonderzoek. tot een goedkeuring kwam het niet. Veneziano werd in april 2017 voor 70.000 euro verkocht op de Excellent Dressage Sales. Eind augustus debuteerde de ruin onder Bouten in de Zware Tour.

Uitslag

Bron: Horses.nl