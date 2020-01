Melanie Mouthaans Grand Prix-paard Varnoldi overleden

Melanie Mouthaan moest gisteren afscheid nemen van haar Grand Prix-paard Varnoldi. De zoon van de volbloed Stravinsky leek aanvankelijk te herstellen van een blessure, maar gisteren ging het toch helemaal mis. Op Facebook schreef Mouthaan: "Uiteindelijk heeft hij zich ook nog acuut geblesseerd waardoor opstaan onmogelijk werd en we hem ter plekken uit zijn lijden hebben moeten verlossen." Hij is slechts zeventien jaar oud geworden.

De zwarte ruin Varoldi werd in 2002 geboren bij N. Smulders in Berlicum. Een jaar of tien geleden kwam de zoon van Strawinsky xx bij Melanie Mouthaan op stal. Met hem reed de amazone internationaal bij de young riders en internationaal lichte tour en Grand Prix U25. De laatste tijd was het paar actief in de Grand Prix en verwierven onder meer een reserve ticket voor Roelofsen Horse Trucks Competitie door onder andere een tweede plaats in Blaricum.

Een onlangs opgelopen blessure hield het paard aan de kant. Op Facebook schreef Melanie Mouthaan gisteren: “Wegens een blessure was hij aan het revalideren wat de afgelopen weken zeer goed ging en hoopvol leek! Vanochtend kon hij niet zelfstandig opstaan. We hebben met zijn allen alles, maar dan ook echt alles geprobeerd (je kan het niet bedenken zo gek) om hem te helpen. Hij heeft ontzettend zijn best gedaan en zich goed laten helpen, maar uiteindelijk zich ook nog acuut geblesseerd waardoor opstaan onmogelijk werd en we hem terplekken uit zijn lijden hebben moeten verlossen.”

Mouthaan eindigt het bericht met: “Je was het liefste paard wat ik heb gekend! Ik heb zoveel mooie dingen met je mee mogen maken en je was er ALTIJD! Dit heb je niet verdient. Ik ga je ontzettend missen vriendje.”

Een verdrietige tijd voor Melanie Mouthaan, in oktober moest ze ook al afscheid nemen van haar Friese Grandprix-hengst Wilke-C. van de Wijdewormer.

Bron Facebook Melanie Mouthaan