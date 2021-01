Melissa Galloway wil met haar Johnsons via Engeland naar Tokio

Melissa Galloway en Windermere J'Obei W (Johnson TN x Pompeii Court xx) werden in november de dressuurkampioenen van Nieuw-Zeeland. Met haar andere Johnson TN-zoon Windermere Johanson W werd zo ook nog vijfde. Door die goede prestaties wil de 27-jarige amazone met haar beide paarden naar Engeland verhuizen om haar droom te verwezenlijken: de Olympische Spelen in Tokio.

Het is een grote stap voor Melissa Galloway om naar Europa te trekken om zich voor de Spelen voor te bereiden, zeker nu de Covid-19 de wereld nog niet uit is. In een interview met de Nieuw- Zeelandse nieuwssite Newsroom zegt Galloway: “Maar het is of nu alles in de strijd te gooien om te gaan, of de droom opgeven en wachten op de Spelen van 2024 in Parijs. Dat zou ik kunnen doen, maar dat duurt nog lang en in die tijd kan er van alles gebeuren. De paarden moeten ook fit blijven.”

Twee zonen van Johnson TN

Melissa Galloway heeft twee zonen van Johnson TN tot haar beschikking. Beide uit Volbloed moeders en beide in Nieuw-Zeeland gefokt door David en Rania Woolley. Galloway kwam met Johnson in aanraking toen ze voor training in Duitsland was en daar een Johnson nazaat mocht rijden.

Beide Grand Prix

Terug in haar geboorteland kwamen Windermere J’Obei W en Windermere Johanson W op haar pad. En hoewel ze niet heel makkelijk waren, heeft Galloway ze toch beiden met succes opgeleid naar Grand Prix-niveau. Galloway debuteerde in 2019 met Johanson in de Zware Tour. J’Obei liep begin afgelopen jaar zijn eerste internationale Grand Prix in Bawley Point. Amper een maand later won het paar de GP, Special en de kür in Hastings.

Nationale titel

Hoogtepunt van het succesverhaal tot nu toe is het winnen van de nationale titel met J’Obei in de Zware Tour. Galloway reed de tienjarige ruin naar 75,655% in de kür op muziek en naar 72,064% in de afsluitende Grand Prix Special.

CDI’s in Europa

Om in aanmerking te komen voor de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio, moet Galloway goed presteren op internationale selectie wedstrijden. Deze wedstrijden zijn niet in Nieuw-Zeeland, en Australië houdt geen CDI’s meer vanwege Covid-19. “We zijn plannen aan het maken, maar als het er echt slecht uitziet met Covid en lockdown en zo, zullen we de plannen moeten wijzigen”, zegt Galloway.

