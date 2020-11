Merkulova en Mister X winnen opnieuw

Inessa Merkulova en Mister X (Egejus x Blank xx) zijn weer helemaal terug na twee jaar niet meer in de dressuurring te zijn verschenen. Het paar won hun rentree in de wereldbekerkwalificatie in Ratomka. Dit weekend pakten ze in Moskou de zege in de 3* Grand Prix en gisteren ook in de kür. Het percentage in de kür kroop dicht tegen de 80% aan.

Merkulova en haar Russische Trakehner Mister X lijken hun vorm te hebben gevonden. Mister X was er twee jaar uit vanwege een zware blessure. Inessa Merkulova raakte in januari dit jaar ernstig gewond bij een val van een paard. In oktober maakte het paar hun rentree. Dit weekend in Moskou waren scores al weer hoger. In de kür werd het 79.335% wat weer in de richting van de 80% scores komt die het paar enkele jaren geleden al kregen.

Special naar Marina Aframeeva

Olga Ivanova werd tweede met Avans (v. Aromats) en kreeg 70.985% voor de kür. In de Special won Marina Aframeeva op Arums (v. Aromats) met 71.107%. In de Grand Prix van vrijdag was Aframeeva tweede achter Merkulova.

Bron Horses.nl