Merkulova en Mister X naar winst in GP Moskou

Vorige maand maakten Inessa Merkulova en Mister X (Egejus x Blank xx) na twee jaar hun rentree in de wedstrijdring. Vrijdag won het duo de Grand Prix op het CDI 3* in Moskou. Het was hun derde winst op rij.

Merkulova reed de in Rusland gefokte Trakhener, die inmiddels 16 jaar oud is, naar 74,217%. Marina Aframeeva en Arums (v. Aromats) werden tweede met 68.891%, ook dit paard was eerder onder Merkulova te zien. Polina Afanasieva was op Frappuccino M (v. Rousseau) derde met 68.348%.

Bron: Dressage news / Horses.nl