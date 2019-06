Meulendijks en Raateland laten Wilhelmus klinken in Kronenberg

Anne Meulendijks hield vanmiddag de winst in de Grand Prix Freestyle to Music in eigen huis. De Nederlandse zette de Zweedse Michelle Hagman Hassink en de Belg Laurence Roos op achterstand. Margo Timmermans en Danielle van Mierlo eindigden ook bij de beste zes. Geert Jan Raateland flikte dit kunstje in de Intermediate I. De Nederlander hield Charlotte Fry en Tristan Tucker achter zich. Christianne Goes pakte een top vijf klassering in de Inter I.