Michael Barisone opnieuw tijdelijk op non-actief gesteld

De Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone werd in 2019 aangeklaagd voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. De teamreserve voor de Olympische Spelen 2008 werd door de jury op donderdag 14 april ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar verder vrijgesproken van de aanklachten. Nu is Barisone opnieuw door SafeSport op non-actief gesteld.

De aanklacht tegen Barisone is voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. In augustus 2019 schoot hij met een vuurwapen op Lauren Karanek, die daarbij zware verwonden opliep. Volgens de aanklacht zou hij ook op haar verloofde hebben geschoten, maar hebben gemist.

Maandenlang durend geschil

De aanleiding van de schietpartij was een maandenlang durend geschil tussen Michael Barisone en Karanek en haar verloofde Robert Goodwin. Barisone’s advocaten hebben betoogd dat Kanarek en Goodwin orders hadden geweigerd om Barisone’s stal te verlaten en in plaats daarvan zouden zij Barisone en zijn partner hebben lastig gevallen.

Ontoerekeningsvatbaar

In april kwam Michael Barisone opnieuw voor de rechter. De jury verklaarde Barisone ontoerekeningsvatbaar en hij werd gedurende dertig dagen voor evaluatie opgenomen in het Ann Klein Forensic Center in Trenton. Hij werd vrijgesproken van de aanklachten. Barisone werd in augustus 2019 door de Amerikaanse organisatie SafeSport tijdelijk geschorst. Maar op 17 mei werd de Amerikaan door SafeSport op non-actief gesteld. Gebaseerd op wat werd vermeld als ‘beschuldigingen van wangedrag’.

