Mick van der Kort wint juniorenkür St Truiden, Julia Bouthoorn tweede in U25

Op zondag reden de jeugdruiters in St Truiden hun kür op muziek. Met goed resultaat voor een aantal Nederlandse combinaties. Bij de junioren ging de winst naar Mick van der Kort met Mambo (v. Sir Donnerhal), dankzij een score van 72.9%. De derde plaats in deze rubriek was voor Eva Schouten en de springgefokte Aramis (v. Nassau), die naar 70.458% reden. Bij de U25 ruiters finishte Julia Bouthoorn op een mooie tweede plaats met Choice Finch (v. Voice), dankzij 70.445%.

Mick de Kort scoorde onder meer goed op de appuyementen in draf en galop en ook voor de verzamelde galop en het binnenkomen en afgroeten waren er goede cijfers van de jury. De tweede plaats van Bouthoorn bij de U25 was mede te danken aan zevens in de dubbeltellende onderdelen galoppirouette links, piaffe en de pi-pa overgangen.

Mick van der Kort en Eva Schouten. Foto: Marrit Schouten.

Intermédiair I

Een aantal Nederlandse senioren reed mee in de Inter I kür op muziek. Coco Soffers was met John Schufro Rnd (v. Blue Hors Don Schufro) als vijfde geklasseerd met een score van 69.583%. Deze rubriek werd gewonnen door de Deen Jonas Rasmussen, die op de zevenjarige Bastardos (v. Hesselhoej Donkey Boy) naar 72.683% reed. De tweede en derde plaatsen waren voor België: Eline Borrey de Coninck scoorde 71.558% met Dollars (v. Destano) en Xanthe de Backer zat daar net achter op een score van 71.383% met Obi van de Litzemaere (v. Bordeaux).

Young riders en pony’s

Bij de young riders was Jamie van Egdom de beste Nederlanders met Dancing Soulmate (v. Jazz) zesde, met een score van 69,0%. Deze rubriek werd gewonnen door de Zweedse Wynja Eriksdotter Rubin met KWPN-ruin El Diablo (v. Zenon). In de ponyrubriek waren de Denen oppermachtig, Filippa Jaeger Jensen won hier met Crown Charm of Royal (v. Casino Royale K WE).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl