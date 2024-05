Micky Schelstraete in shock na eerste titel: ‘Een tien voor karakter’

De negentienjarige Micky Schelstraete zegt in shock te zijn na haar titel bij de youngriders op het NK, haar eerste titel. Schelstraete rijdt merrie Venicia OLD (v. Vivaldi) pas sinds november. Tessa Kole en de goed bewegende Hexagon’s King Robert gaan met het zilver terug naar Zeeland. Eline Anker en haar KWPN-hengst In Style eindigden de titelstrijd op de bronzen positie. Micky Schelstraete won beide proeven van het NK.

Met de chique, kwaliteitsvolle merrie Venicia OLD veroverde de Brabante amazone haar eerste titel. In 2022 pakte ze zilver bij het NK Junioren. De 19-jarige kan haar geluk dan ook niet op. “Ik ben helemaal in shock. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben zo trots.”

Opstappen en wegrijden

Schelstraete rijdt haar merrie Venicia OLD pas sinds november. “Het is een heel fijn paard. Haar karakter is een tien. Het is een plezier om elke dag met haar te werken. Venicia is door Anika Korte in Duitsland opgeleid. Dat heeft ze heel goed gedaan. Het was opstappen en wegrijden toen ik haar kreeg. Venicia had al deelgenomen aan het Bundeschampionat en aan de WK-selecties.” Qua resultaten staat het er goed voor voor Schelstraete. “We hebben de eerste twee observaties gewonnen, nu het NK en dan hoop ik dat ik naar Rotterdam mag. Dat is de laatste observatie en dan hoop ik geselecteerd te worden voor het EK.”

Tessa Kole: ‘Oefeningen vallen op hun plek’

Tessa Kole had twee paarden mee naar het NK young riders. De Zeeuwse veroverde met Hexagon’s King

Robert (v. Capri Sonne Jr) het zilver en was zaterdag derde in de openingsproef. Kole: “Hier ben ik heel blij mee. Gisteren waren ze alle twee super. Ik rijd King Robert al drie jaar. Ik ken hem heel goed. Het is een super fijn

paard met drie hele goede gangen. Nu vallen de oefeningen ook een beetje op hun plek. Ik ga zien of het

een EK wordt. Dat zal mijn eerste worden. Dat maakt het niet extra spannend. Als mijn paard maar goed

loopt, dan ben ik al blij.” De bronzen medaille in het kampioenschap was voor Eline Anker en de KWPN-hengst In Style, die ze afgelopen winter overnam van Renate van Uytert en al meerdere successen boekte. In de eerste proef plaatsen de juryleden de combinatie als nummer twee. In de finaleproef behaalden ze de vierde plaats achter titelverdedigers Robin Heiden en Gasmonkey, die in de eindstand vierde staan.

Monique Peutz: ‘Mooie kopgroep’

“Ik ben heel tevreden over de prestaties van de youngriders”, vertelt bondscoach Monique Peutz-

Vegter. “Ook bij de junioren hadden we een hele mooie kopgroep. Er is echt kwaliteit van rijden en als je

ziet hoe mooi deze amazones en ruiters aan het rijden zijn en zo fijngevoelig, is dat mooi. En een stel

fijne paarden. Dat helpt ook mee. De combinatie doet het hem. We gaan er nog even hard tegenaan en

dan ziet het er denk ik goed uit voor het EK. De junioren hebben die de laatste week van juli in

Opglabbeek en de youngriders en U25 gaan daarvoor naar Sint Margareta in Oostenrijk, een week

eerder.”

