Micky Schelstraete rijdt KWPN-hengst Cachet L naar 81,4% bij debuut

Junioren-amazone Micky Schelstraete heeft sinds eind vorig jaar de beschikking over de 14-jarige KWPN-hengst Cachet L (v. Jazz). Vandaag reed de combinatie hun 'wedstrijddebuut' op een meetmoment voor ruiters onder de 27 jaar, in Beuningen. Met 81,4% in het Z2 was het kersverse duo goed voor een verpletterende score. "Ik vraag me af of ze ooit nog durft te starten" schrijft moeder Jonna op Facebook.

Micky Schelstraete reed bij de Junioren op Grand Charmeur (v. Apache), die ze deelde met haar moeder. Maar dat paard werd kort geleden verkocht naar de Verenigde Staten. Jonna vertelde toen: “Cachet is naast de Pavo Cup, de hengstencompetitie en het WK voor jonge paarden nog nooit in de reguliere wedstrijden uitgebracht, maar is ongeveer op Lichte Tour-niveau en kan makkelijk junioren lopen.” Dat Cachet ook op een normale wedstrijd inderdaad goed uit de voeten kan, dat blijkt. Voor wie het graag terugrekent: 81,4% is 277 punten…

Bron: Facebook / Horses.nl