Milczareks EK-paard Dzeko naar Amerika

De Poolse dressuuramazone Katarzyna Milczarek heeft haar EK-paard Dzeko (v. Dimaggio) verkocht naar Amerika, zo meldt Eurodressage op haar website. De charmante veertienjarige voshengst gaat verder onder het zadel van Mette Rosencrantz.

Katarzyna Milczarek kocht Dzeko als vierjarige op de Summer Mixed Sales in Vechta. In 2015 debuteerde de Poolse in de internationale Grand Prix en kreeg meteen een teamplek op de Europese kampioenschappen in Aken. Twee jaar later was het paar ook in Gothenburg van de partij. Drie keer werd Milczarek met Dzeko nationaal kampioen.

Onder tussen had Milczareks zoon Tomasz Jasinski ook plaats genomen in het zadel. Hij startte met de hengst U25 en kwam voor Polen uit op het EK U25 in Exloo.

In februari verkocht Katarzyna Milczarek Dzeko aan een groep eigenaren in Amerika. Mette Rosencrantz, een van de nieuwe eigenaren, zal de nu veertienjarige hengst gaan uitbrengen.

Bron Eurodressage