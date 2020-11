Miljoenenpaard Bluetooth OLD naar Helgstrand Dressage gebracht

De tienjarige Bordeaux-zoon Bluetooth OLD verwisselde al enkele malen van stal. De door Elena Knyaginicheva in de PSI-veiling voor een miljoen gekochte ruin is nu verhuisd naar Helgstrand Dressage, meldt Eurodressage op de website. Of het paard in Russische handen blijft is niet bekend.

Bluetooth is al al vaker van ruiter en stal gewiiseld. Zo werd hij werd gereden door Eva Möller en later zat Steffen Frahm in het zadel. Die reed hem op het WK Jonge Paarden in Ermelo naar de elfde plaatst in de finale voor zesjarigen. Daarna was het de beurt aan Insa Hansen en vervolgens kwam de zoon van Bordeaux bij Ingrid Klimke.

Winnend GP debuut

Onder Klimke boekte Bluetooth meerdere successen. Zo eindigde het duo in december 2018 in de top drie in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal, nadat ze eerder de kwalificatiewedstrijd in Verden wonnen. In februari 2019 debuteerde Bluetooth in de Grand Prix. Dat werd met 70,775% winnend afgesloten. Vorig jaar december reden ze mee in de finale van de Louisdor Preis.

Anna Pyrkina

In maart haalde eigenaresse Elena Knyaginicheva Bluetooth weg bij Klimke. De Russische Anna Pyrkina nam de teugels over. De combinatie was een welkome aanvulling voor het Russische team voor de Olympische Spelen. Maar mede door de coronacrisis is Pyrkina nooit met het paard aan de start gekomen. Ondertussen heeft de amazone wel andere paarden op nationale wedstrijden gereden.

