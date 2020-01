Miljoenenpaard Sa Coeur wint Inter II met Frederic Wandres

Frederic Wandres is het nieuwe jaar goed begonnen met zijn nieuwe troef Sa Coeur (v. Sir Donnerhall). De tweevoudige wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden was al eerder succesvol in de Lichte Tour, maar heeft nu (alweer) een nieuwe ruiter. De Duitser Wandres heeft het stokje overgenomen van Patrick Kittel, die in oktober 2018 het paard te rijden kreeg.

Wandres reed in Ankum naar 74,825% met de inmiddels 13-jarige ruin, een unanieme eerste plaats. De tweede plek was voor Michelle Budde met Richmond 28 (v. Rubiloh in 72,412%. Derde werd opnieuw Frederic Wandres, ditmaal met Schabernack 33 (v. Sandro Hit), die debuteerde op dit niveau. Hun score was 71,360%.

Van Eva Möller tot Frederic Wandres

Sa Coeur werd opgeleid door Eva Möller en het duo won twee maal goud op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden. In 2015 nam Michael Eilberg de teugels over, die de Oldenburger uiterst succesvol uitbracht in de Lichte Tour. De Russische eigenaresse Elena Knyaginicheva bracht haar voor 2,3 miljoen euro op de PSI-veiling aangeschafte ruin een kleine anderhalf jaar geleden bij Kittel onder, maar hij is dus inmiddels weer verhuisd.

Bron: Horses.nl / Instagram