Milou Dees ook de beste in Young Riders kür

Milou Dees sloot vanmorgen haar internationale Young Riders debuut in Sint-Truiden af met een derde overwinning. Unaniem schreef de 20-jarige amazone uit Berkenwoude met Francesco (Florencio I x Krack C) de kür op muziek op haar naam met 77.43%. Dees bleef de Duitsers Theresa Friesdorf en Helen Erbe royaal voor.

Milou Dees reed een mooie, foutloze kür met haar elegante tienjarige Francesco. De vijf juryleden waren het eens en zetten de combinatie met 77.43% op kop. Dees was de enige bij de Young Riders die artistiek boven de 80% scoorde. Na het teamgoud op het EK bij de junioren in 2018 waren de drie overwinningen een meer dan geslaagde terugkeer in de internationale sport.

Achter Dees volgde Theresa Friesdorf met de Westfaalse hengst Quotenkönig 2 (v. Quaterback). De Duitse kwam met 75.31% unaniem op de tweede plek. Derde werd haar landgenote Helen Erbe op Dolce Vita (v. Dannebrog) met 69.81%. Brian Barnett werd vijfde met Infora Dance (v. Don Schufro) en daarmee de tweede Nederlander in de top vijf. De ruiter uit Almere kreeg 68.26%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl